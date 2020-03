Sanremo. Si esce solo per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o necessità. Questo dice il decreto firmato dal premier Conte. Ma sull’Imperatrice, a Sanremo, coppie di piemontesi e lombardi (l’accento li tradisce) passeggiano tranquilli. C’è chi si siede sulle panchine, chi fa un giro sulla ciclabile approfittando della giornata di sole.

Oltre agli ospiti non mancano alcuni residenti, anch’essi “pizzicati” a passeggiare. Al momento, però, di controlli non se ne vedono. Ci sono posti di blocco in molte strade della città, ma sul lungomare la gente cammina indisturbata nonostante l’emergenza conoravirus.