Coronavirus, settimo morto in Liguria: è un savonese che soffriva di altre malattie

Savona. E’ morto un uomo di 74 anni, residente nella provincia di Savona, ricoverato da giorni nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Paolo in condizioni critiche con polipatologie. Era positivo al coronavirus. Il decesso è avvenuto ieri. Lo rende noto la Asl2.

E’ la settima vittima che si registra in Liguria. I pazienti ricoverati nei presidi ospedalieri del savonese con infezione da Covid-19 sono otto. Nell’Ospedale di Savona ci sono 2 ricoverati. Nell’ospedale di Albenga, presso il reparto Malattie Infettive ci sono 6 ricoverati. Tre pazienti ieri sono stati trasferiti a Genova.

Sono invece nove le persone ricoverate nell’ospedale Borea di Sanremo. Due di queste, come fa sapere l’Asl 1 imperiese in una nota, sono in condizioni critiche e si trovano nel reparto di Rianimazione. Al San Martino di Genova, invece, i pazienti positivi al coronavirus sono 18.