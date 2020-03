Coronavirus, scuole di Ventimiglia sanificate. L’azione del sindaco Scullino

Ventimiglia. E’ iniziata stamani la sanificazione, con acido parecetico virucida e battericida, di tutte le scuole comunali presenti a Ventimiglia, compreso l’istituto che ospita la scuola francese in piazza XX Settembre. Il sindaco Gaetano Scullino e l’assessore alle Scuole e ai Servizi sociali Mabel Riolfo hanno incontrato la giunta comunale e la maggioranza per pianificare gli interventi conseguenti alle decisioni prese ieri sera dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in linea con quanto disposto dal Governo in merito all’emergenza coronavirus.

Come disposto dal governatore ligure, inoltre, le scuole saranno dotate di dispenser contenente 500 ml di gel igienizzante.

Per le scuole, che riapriranno mercoledì 4 marzo, l’amministrazione comunale ha deciso di avviare una stretta collaborazione con i dirigenti scolastici al fine di mettere le aule a disposizione degli studenti dopo aver fatto intervenire una ditta specializzata nella sanificazione degli ambienti.

La giunta ha inoltre deciso di riprendere tutte le attività e le manifestazioni che erano state sospese la settimana scorsa a seguito dell’emergenza Covid-19. «Inoltre – dichiara il sindaco Scullino – Sarà nostra cura verificare che tutti gli edifici scolastici, i luoghi pubblici, compreso la biblioteca, gli asili nido e “Spazio 0-6″, coordinati dalla Dott.ssa Fossati, siano dotati di prodotti igienizzanti per la pulizia delle mani e delle superfici. Con particolare piacere, provvederemo anche alla sanificazione della Scuola francese di Ventimiglia, un plesso scolastico di prestigio per la nostra Città che consente ai ragazzi fortunati che la frequentano di essere bilingue. Ogni edificio pubblico, comprese le palestre, dovranno affiggere il manifesto ministeriale con i 10 comportamenti base da seguire».