Imperia. «Tornare alla normalità è essenziale, non abbandonarsi al panico è doveroso. Il mio invito ai cittadini è di prestare attenzione alle linee guida e di tornare alla consueta quotidianità», a dirlo è il sindaco Claudio Scajola dopo aver chiuso le attività del Centro Operativo Comunale di Imperia nella sua funzione di assistenza sociale, attivato in via precauzionale lo scorso 26 febbraio per l’emergenza Coronavirus.

Tutti i servizi e le strutture riprendono la normale attività, a partire da domani, lunedì 2 marzo, salvo l’attività didattica di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi i servizi di prima infanzia pubblici e privati, che riprenderà a partire da mercoledì 4 marzo.

Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 01_03_2020

Gli eventi e le manifestazioni in calendario riprendono la normale programmazione.

Si raccomanda, come misura di prevenzione, l’adozione dei seguenti accorgimenti igienici:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

g) usare la mascherina SOLO se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.