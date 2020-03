Sanremo. Il negozio-laboratorio “Le creazioni di Anna” di via Pietro Agosti, a Sanremo, ha donato una decina di tute e dieci pacchi di guanti all’associazione Ponente Emergenza di Bordighera, contribuendo così ad aiutare i soccorritori impegnati nella lotta al coronavirus.

Parte dei proventi ricavati dalla vendita di mascherine in tessuto, realizzate dal negozio, è stata infatti utilizzata per l’acquisto di dispositivi di protezione per i volontari. «Ringrazio “Le creazioni di Anna” per il bellissimo e inaspettato gesto e tutti i clienti che con i loro acquisti hanno contribuito ad aiutarci», dichiara il presidente di Ponente Emergenza, Anna Maria Ferrara.

«Colgo l’occasione per ricordare che Ponente Emergenza svolge servizi a domicilio di diversa natura – aggiunge - Sia aiuti a chi è solo e ha bisogno di fare la spesa o acquistare medicinali, che servizi infermieristici». Per avere maggiori informazioni, contattare Anna Maria al seguente recapito telefonico: 3289599681.