Coronavirus, santa messa in diretta Facebook dalla parrocchia di San Rocco a Vallecrosia

Vallecrosia. Santa messa in diretta Facebook questa sera alle 20.30 sulla pagina della parrocchia San Rocco.

Visto che a causa dell’emergenza sanitaria per coronavirus non si può celebrare la santa messa domenicale in chiesa, in occasione della IV domenica di Quaresima (“Laetare”), don Antonio, parroco di San Rocco, ha deciso di riunire i fedeli online, utilizzando i social.

«Invito tutti, se avete piacere, a iscrivervi sulla pagina Facebook della nostra parrocchia di San Rocco – dichiara don Antonio - Anche se non sono molto tecnologico, amo che tutti possiamo essere informati e anche aiutati da questi mezzi, particolarmente in questi tempi. Se ben usati questi mezzi ci tengono in comunione di fede e amicizia. La Santa Messa di questa sera verrà trasmessa da un ambiente privato della canonica della parrocchia di San Rocco».

L’iniziativa è stata accolta favorevolmente dai fedeli che potranno così seguire la funzione religiosa in streaming.