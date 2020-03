Coronavirus, Sanremo al Centro fa donazione all’ospedale Borea

Sanremo. In questi giorni drammatici per l’umanità e l’Italia in particolare, anche l’associazione civica Sanremo al Centro dona un proprio contributo economico in favore dell’ospedale di Sanremo e ringrazia, con un abbraccio virtuale, tutto il personale ospedaliero che strenuamente lotta in prima linea per tutti noi contro il Covid-19, con dedizione, professionalità e spirito di sacrificio.