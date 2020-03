#iorestoacasa

Coronavirus, il sanremese Gianluca Mager testimonial della campagna #DistantiMaUniti

Lanciata dall’Ufficio per lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri per sensibilizzare la popolazione italiana a stare in casa per vincere tutti insieme la battaglia contro Covid-19

Sanremo. Oltre a Fabio Fognini, anche il tennista sanremese Gianluca Mager è testimonial della campagna #DistantiMaUniti, lanciata dall’Ufficio per lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri per sensibilizzare la popolazione italiana e soprattutto i giovani a rimanere nella propria abitazione nel pieno dell’emergenza sanitaria per contenere il contagio da coronavirus. «Le distanze non devono separarci. Anche se sei giovane è il momento di rispettarle. Allunga un braccio verso l’altro e sembrerà quasi di toccarci» – dice Mager. Uno slogan ma anche una chiamata alla responsabilità, individuale e collettiva, per vincere tutti insieme la battaglia contro Covid-19. «Nessuno è escluso dall’impegno di stare a casa per avere cura di sé e degli altri» – afferma Mager, che mentre aspetta che la situazione migliori, dedica il suo tempo ai suoi cari, si riposa e si allena in casa.