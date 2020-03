Coronavirus, sanremese fa importante donazione al Borea: i ringraziamenti dell’Asl 1

Sanremo. Tra i gesti di generosità pervenuti a favore di Asl 1, in queste ore, c’è anche una donazione destinata al reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Sanremo.

Ideatore dell’iniziativa è Nicola Lanteri, commercialista. «A nome dell’azienda, ringrazio Lanteri per la donazione devoluta al reparto di rianimazione e la sensibilità dimostrata – afferma il direttore generale di Asl 1, Marco Damonte Prioli – in un momento così delicato, la solidarietà, nelle sue molteplici manifestazioni, è un messaggio positivo che accompagna e sostiene il grande impegno di cura e assistenza ai cittadini richiesto in questa fase di emergenza».