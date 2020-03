Coronavirus, Sanremese Calcio: «Annullati tornei giovanili»

Sanremo. La Sanremese Calcio comunica, con dispiacere, che i tornei giovanili previsti nel finale di stagione sono stati annullati.

«Augurandoci che l’epidemia di coronavirus possa arrestarsi prima delle date stabilite per i tornei (17-24- 31 maggio e 2 giugno), non possiamo, tuttavia, mettere a rischio la salute dei ragazzi, seguendo anche le indicazioni della Federazione Medico Sportiva Italiana che consiglia uno stop dell’attività giovanile fino al 30 giugno 2020.

Questo genere di eventi necessitano una preparazione nelle settimane precedenti, sia da parte nostra che da parte delle società partecipanti (in particolare per l’organizzazione della trasferta per chi proviene da lontano), e non potendo programmare nulla al momento attuale, abbiamo deciso di prendere a malincuore questa decisione» – sa sapere la società.