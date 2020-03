Coronavirus, salta l’Imperia Beer Festival: doveva svolgersi in via Cascione a Pasqua

Imperia. Effetto coronavirus, salta il Festival delle birre artigianali in programma il venerdì santo e la vigilia di Pasqua nel centro di Porto Maurizio. A confermarlo è uno degli organizzatori, Ivan Muzzioli dell’Avalon Pub di via Cascione.

«Purtroppo – dice Muzzioli – solo 4 dei 21 birrifici che avevano aderito hanno confermato la loro disponibilità. Gli altri per mancanza di materia prima hanno dovuto dare forfait. I prodotti per fare la birra arrivano quasi tutti dall’estero e il mercato è bloccato a causa del coronavirus, le aziende non consegnano più».

«Cercheremo di riproporre la stessa manifestazione nello stesso periodo del 2021», conclude Muzzioli.