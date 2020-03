Coronavirus, sale a 14 il numero dei pazienti ricoverati al Borea di Sanremo

Sanremo. Alle 14 di oggi, sono in totale quattordici, tre in più di ieri, i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati presso l’ospedale Borea di Sanremo. Di questi 12 presso il reparto di Malattie Infettive, 2 in Rianimazione.

Lo rende noto l’Asl 1 Imperiese.