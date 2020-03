Coronavirus, Rotary Club di Imperia garantisce la sanificazione alle pubbliche assistenze

Imperia. Il Rotary Club di Imperia continua il suo impegno per contrastare l’emergenza coronavirus, questa volta lo fa garantendo alle pubbliche assistenze la sanificazione delle sedi e dei mezzi per un mese.

Gli enti beneficiari dell’iniziativa sono i seguenti:

Croce Bianca di Imperia

Croce Rossa Italiana Imperia

Croce Rossa Italiana Diano Marina

Croce Rossa Italiana Pieve di Teco

Croce Rossa Italiana Pontedassio

Croce d’Oro Cervo

Il Rotary Imperia, da sempre impegnato nell’aiutare le persone in difficoltà, vuole essere in prima linea per sostenere la popolazione del territorio in questo difficile momento.