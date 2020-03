Coronavirus, Riviera Trasporti: «Nell’Imperiese meno corse di autobus per contenere emergenza Covid-19»

Imperia. «Nell’Imperiese meno corse di autobus per contenere emergenza Covid-19». Lo annuncia Riviera Trasporti, che fa sapere che dal 17 marzo fino al termine dell’emergenza, saranno in vigore nuovi orari che prevedono una riduzione del servizio in conformità con il Dpcm dell’11 marzo e all’ordinanza regionale n°6/2020 “programmazione dei servizi di trasposto pubblico locale in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus”.

Saranno perciò garantiti i servizi minimi essenziali. Tutte le informazioni e gli orari sono reperibili sul sito www.rivieratrasporti.it.

Si rammenta che a bordo dell’autobus devono essere rispettate tutte le raccomandazioni emanate dal Ministero della Salute e, in particolare:

- Coprire naso e bocca se si starnutisce o tossisce;

– Rimuovere immediatamente fazzolettini, bottiglie e bicchieri usati;

– Mantenere una distanza interpersonale prescritta, anche dall’autista; a tal fine si ricorda che:

• L’ingresso e la discesa dal bus avverranno esclusivamente dalla porte centrale/posteriore;

• È fatto divieto all’utenza di sedersi nei sedili vicino all’autista e relativa porzione di corridoio;

• E’ sospesa la vendita dei biglietti a bordo, pertanto gli utenti dovranno salire in vettura muniti di titolo di viaggio valido.

E’ operativa la piattaforma NUGO per l’acquisto dei titoli di viaggio le cui istruzioni sono reperibili sul sito della società. «Si ringrazia tutta l’utenza per la preziosa collaborazione – dice Riviera Trasporti – saranno tempestivamente pubblicate sul sito tutte le informazioni relative al servizio e alla regolare ripresa dello stesso».

Tutto 2020 Orario Invernale Generale_COVID-19