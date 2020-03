Coronavirus, rinviato il Torneo delle Regioni di calcio a 11

La Lega Nazionale Dilettanti, dopo aver preso atto della richiesta pervenuta in tal senso dal Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, non avendo certezza dei tempi e delle modalità con le quali potrà cessare l’attuale situazione in ordine all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha disposto il rinvio, a data da destinarsi, del Torneo delle Regioni di calcio a 11, in programma dal 24 aprile al 1 maggio 2020 nel territorio della provincia di Bolzano.