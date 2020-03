Coronavirus, rinviato il 7° Torneo Minibasket Cooperativa San Lorenzo-P.G.S.

Vallecrosia. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Scuole Basket Riviera Fiori informa soci e tesserati che il 7° Torneo Minibasket Cooperativa San Lorenzo – P.G.S. in programma il 28 marzo viene spostato a data da destinare causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus.

«A tale proposito si ringraziano tutti i Medici, Infermieri, Operatori Protezione Civile e tutte le forze dell’Ordine che si sacrificano per noi con impegno giornaliero. Naturalmente salutiamo anche tutti i nostri soci e atleti di Camporosso e di Vallecrosia ricordando loro che: #stiamo tutti a casa – andrà tutto bene with the ball» – dicono gli organizzatori.