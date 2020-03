Coronavirus, rinviati il 35° Sanremo Rally Storico e la 34° Coppa dei Fiori

Sanremo. In ottemperanza al decreto legge emanato dal Consiglio dei Ministri mercoledì 4 marzo (in particolare riferimento all’Art.1, comma C), Automobil Club Ponente Ligure, organizzatore del 35° Sanremo Rally Storico, comunica che la gara, valida per il FIA EHSRC 2020, il campionato europeo di specialità; CIRAS, Campionato Italiano Rally Auto Storiche; Campionato Rally Liguria Primocanale Motori 2020; TER H 2020 Tour European Rally Historic; Michelin Historic Rally Cup, è rinviato a data da destinarsi, come pure la contemporanea 34esima Coppa dei Fiori di regolarità, e il 22° Rally delle Palme.

«Come disposto ieri sera dal Consiglio dei Ministri e soprattutto per la salvaguardia della salute di tutti i soggetti che hanno a che fare con la gara Automobil Club Ponente Ligure ha deciso di rinviare a data da destinarsi il 35° Sanremo Rally Storico e la 34esima edizione della Coppa dei Fiori di regolarità. Stiamo lavorando con la Federazione e le istituzioni locali per trovare una nuova collocazione all’evento, affinché possa svolgersi con tutta la serenità necessaria, mantenendo intatto il suo prestigio» – ha dichiarato il presidente di ACI Ponente Ligure, architetto Sergio Maiga.