Coronavirus, rinviata la giornata “open” programmata al TC Ventimiglia

Ventimiglia. La giornata “open” programmata al TC Ventimiglia per domenica 29 marzo ( ore 10-18) con prove di gioco gratuito per bambini e adulti è stata rinviata a data da destinarsi.

«Nel tennis si pensa già al dopo corona-virus. Una nota di speranza per il rilancio dello sport della “racchetta” terminata l’emergenza del corona-virus è giunta gradita dalla FIT (Federtennis) tramite il presidente Angelo Binaghi. Si annunciano “tagli” ai costi di partecipazione alle attività sportive soprattutto per i più piccoli – fanno sapere dal Tc Ventimiglia – C’è da augurarsi come già richiesto a suo tempo, il rilancio dei Giochi della Gioventù ( almeno le fasi comunali e provinciali) e la disputa dei tradizionali tornei di doppio giallo aperti ai turisti italiani e stranieri».

Per contatti tel. 3929912993 E. Raneri.