Ventimiglia. Dopo l’annuncio del presidente francese Emmanuel Macron, che ieri sera in diretta ha parlato di nuove misure restrittive per arginare il diffondersi del Covid-19, da mezzogiorno per entrare in Francia è necessaria l’autocertificazione così come già da giorni avviene all’ingresso in Italia.

Stamani, al valico di frontiera di Ponte San Ludovico, erano tante le persone invitate dai militari dell’esercito italiano e dalla polizia di frontiera a tornare in Francia: l’aumento dei controlli sistematici ha fermato molti francesi che cercavano di raggiungere Ventimiglia per acquistare sigarette, visto che i prezzi, in Italia, sono molto più convenienti. «Non potete passare, è la legge». La risposta delle forze dell’ordine a chi insisteva.

Da poche ore, gli stessi provvedimenti sono validi anche in Francia. Come ha ripetuto più volte ieri Macron, a fronte della recrudescenza dei contagi da Coronavirus, è necessaria un’ulteriore selezione dei transiti al confine. Anche nel versante francese, dunque, è stato divulgato un modulo (scarica QUI) da compilare, simile all’autocertificazione italiana, in cui evidenziare una giustificata motivazione al proprio espatrio: motivi di lavoro, sanitari o di comprovata necessità. Nessun problema per i frontalieri, dunque, che possono andare in Francia o nel Principato di Monaco, anche se il numero dei lavoratori in servizio è diminuito, a fronte della chiusura di diverse attività, tra cui bar, ristoranti e negozi.

A verificare la situazione, stamani, è giunto anche il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino che, accompagnato da due agenti della polizia locale, si è accertato di ciò che accade in frontiera. Presente anche il dirigente del commissariato di polizia di Ventimiglia Saverio Aricò.

A chiarire ulteriormente quali siano le modalità per i lavoratori di accedere in Francia è il presidente della associazione Frontalieri Autonomi Intemeli (Fai) Roberto Parodi, che spiega che oltre al modulo di autocertificazione, è necessario possedere un giustificativo del datore di lavoro denominato “Justification de déplacement professione”. Questi documenti sono scaricabili dal sito https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.

«Con questi documenti – dichiara Parodi – E’ permesso, in territorio Francese, viaggiare tra casa e il luogo di esercizio dell’attività professionale, quando sono essenziali per l’esercizio di attività che non possono essere organizzate sotto forma di telelavoro o di viaggio. Ricordo inoltre l’utilizzo, in Italia, dell’autocertificazione predisposta dalle autorità italiane per le stesse motivazioni».