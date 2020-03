Coronavirus, quindici i ricoverati all’Asl 2 di Savona. Due ottantenni in condizioni critiche

Savona. I pazienti ricoverati presso i presidi ospedalieri dell’Asl 2 con infezione da Covid-19 sono attualmente quindici.

Presso il reparto Malattie Infettive di Savona:

Donna di 74 anni di Castiglione d’Adda ricoverata dal 29 febbraio tramite 118, in miglioramento;

Uomo di 79 anni di Pizzighettone ricoverato dal 1 marzo tramite 118, stazionario

Uomo di 45 anni della provincia di Savona ricoverato dal 7 marzo tramite118, stazionario

Uomo di 76 anni della provincia di Savona ricoverato dal 8 marzo tramite 118, stazionario

Uomo di 55 anni della provincia di Savona ricoverato dal 8 marzo tramite 118, stazionario

Presso il reparto Malattie Infettive dell’Ospedale di Albenga:

Donna, 75 anni, della provincia di Savona, ricoverata il 6 marzo tramite PS, in condizione critica

Donna, 76 anni, di Aosta, ricoverata il 8 marzo tramite PS, stazionaria

Uomo, 90 anni, di Alessandria, ricoverato il 1 marzo tramite altro reparto, stazionario

Uomo, 83 anni, della provincia di Savona, ricoverato il 6 marzo tramite triage dedicato, in condizione critica

Donna, 83 anni, di Maleo (LO), ricoverata il 29 febbraio tramite 118, in miglioramento

Uomo, 61 anni, di Alessandria, ricoverato il 1 marzo tramite 118, stazionario

Uomo, 73 anni, della provincia di Savona, ricoverato il 29 febbraio proveniente da altro reparto, in miglioramento

Uomo, 58 anni, della provincia di Savona, ricoverato il 7 marzo tramite triage dedicato, stazionario

Uomo, 54 anni, della provincia di Savona, ricoverato il 6 marzo tramite 118, stazionario

Uomo, 81 anni, della provincia di Savona, ricoverato il 6 marzo, triage dedicato, in condizione critica