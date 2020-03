Coronavirus, quattro decessi all’Asl 5 di La Spezia

La Spezia. Sono quattro i decessi di pazienti Covid-19 positivi presso l’Asl 5. Lo segnala la direzione sanitaria e la direzione medica del presidio ospedaliero. Le morti sono avvenute tra le 14 del 24 marzo e le 14 di oggi, 25 marzo. Si tratta di:

un uomo di anni 89, ricoverato in Malattie infettive (ospedale Sant’Andrea), residente nel comune di Framura (SP), un uomo di anni 75, ricoverato in Pneumologia (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di Sarzana, (SP), un uomo di anni 99, ricoverato in Geriatria, (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di Santo Stefano di Magra (SP), un uomo di anni 68, ricoverato in Rianimazione (ospedale Sant’Andrea), residente nel comune di Bolano (SP).