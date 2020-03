Coronavirus, proseguire i saldi e sospendere pagamento tasse: le proposte per aiutare gli esercenti di Ventimiglia

Ventimiglia. Richiedere alla Regione di permettere ai commercianti che lo ritengano opportuno di poter prolungare il periodo dei saldi (terminato il 17 febbraio); sospendere l’imposta di soggiorno prevedendone il pagamento a fine estate; posticipare ad agosto o settembre, a tutti gli esercenti, il pagamento della tassa sui rifiuti (Tari); prevedere l’esenzione per i commercianti ambulanti del pagamento della Tosap (tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche) e/o del canone di concessione mercatale per i mesi di marzo e aprile.

Sono alcune delle proposte che la giunta comunale di Ventimiglia ha in mente per agevolare le attività commerciali e tutti gli esercenti colpiti dall’emergenza coronavirus. Le iniziative verranno discusse domani mattina con i rappresentati di categoria nel corso di un incontro a palazzo.

Sono previste anche iniziative commerciali e sociali, tra cui la pubblicizzazione sui canali istituzionali del servizio a domicilio attivato dai supermercati per evitare che gli over 70 frequentino luoghi affollati, la consegna a domicilio di medicinali e l’attuazione di misure di contrasto nei confronti dei locali che non rispettano le misure di prevenzione imposte dal decreto del governo.