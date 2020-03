Coronavirus, “Pronto Spesa e Pronto Farmaco”: il servizio della Cri di Ventimiglia

Ventimiglia. La Croce Rossa di Ventimiglia è a disposizione della popolazione per il servizio di Pronto Farmaco e Pronto Spesa per le persone anziane, fragili e immunodepresse dalle 9 alle 12, dalle 14 alle 18.

Per richiedere il servizio è sufficiente contattare il numero verde della CRI 800065510 ( attivo 24 ore su ore, 7 giorni su sette) e concordare i dettagli per la consegna, il servizio di consegna a domicilio è completamente gratuito, il costo della spesa e/o dei farmaci sono a carico del richiedente.

Si fa presente che non è possibile attivare il servizio con canali diversi, in ogni caso nessun volontario di Croce Rossa Italiana si presenterà a casa dei cittadini per l’attivazione del servizio per altre iniziative legate alla attuale emergenza.

«Si invitano i cittadini a segnalare alle forze dell’ordine ogni situazione sospetta. Si invitano i cittadini ad aderire all’iniziativa #iorestoacasa, noi non possiamo, aiutateci restando a casa» – dice la Cri.