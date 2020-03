Coronavirus, Principato di Monaco chiude le scuole e autorizza il telelavoro

Montecarlo. Da lunedì 16 marzo asili nido e scuole di ogni ordine e grado resteranno chiusi a Monaco a partire da lunedì 16 marzo. Lo ha deciso il governo del principato per arginare la diffusione dei contagi da Coronavirus.

«Questa misura mira a proteggere i nostri bambini e a ridurre la diffusione del virus sul nostro territorio - si legge in una nota -. Secondo epidemiologi e medici che sostengono il governo del Principe nella gestione di questa crisi sanitaria, è probabile che bambini e giovani diffondano rapidamente il virus, anche se a volte non hanno sintomi e, fortunatamente, non sembrano oggi soffrire di forme acute della malattia».

Per aiutare le famiglie, le autorità monegasche istituiranno un servizio di asilo nido per i figli del personale la cui attività è essenziale nella lotta contro l’epidemia o per il funzionamento dello Stato e degli organi di vitale importanza. «Sarà data priorità ai genitori il cui compito è prendersi cura e proteggere dal virus – è scritto nella nota -. I genitori possono anche trovare una soluzione nelle scuole per bambini che non possono essere accuditi e come ultima risorsa, verrà messa in atto una soluzione caso per caso per i genitori che non sono in grado di avere la cura dei propri figli».

La direzione dell’Istruzione nazionale per la gioventù e lo sport adotta, con la comunità educativa, le misure appropriate per garantire la continuità dell’insegnamento e del monitoraggio degli studenti, in particolare attraverso applicazioni digitali già implementate implementato. Il governo principesco invita tutti gli istituti scolastici a mettere in atto questo tipo di misure volte a garantire la continuità dell’istruzione. Allo stesso tempo, il governo principesco raccomanda l’istituzione del telelavoro per consentire lo svolgimento di attività economiche nel rispetto delle esigenze di assistenza all’infanzia.

Per limitare la propagazione del virus, inoltre, il governo monegasco incentiva il lavoro a distanza (telelavoro) per tutti i lavoratori affiliati alla Caisse de Compensation dei Servizi Sociali, per i funzionari e gli agenti pubblici e per gli impiegati privati e pubblici.

Nonostante la mancanza di un accordo bilaterale con l’Italia (che non ha mai ratificato un accordo con Monaco), il Principato autorizza il telelavoro anche per i lavoratori residenti nel nostro Paese.

Per rispondere a qualsiasi domanda relativa a queste misure relative all’educazione nazionale, il governo principesco istituisce un numero di telefono: 98 98 47 01 e un’e-mail: Covid19education@gouv.mc.