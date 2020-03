Coronavirus, primo morto in Costa Azzurra

Nizza. E’ una donna di 63 anni la prima persona deceduta in Costa Azzurra e risultata positiva al coronavirtus. E’ morta stamani all’ospedale di Nizza. Lo comunica il quotidiano francese Nice Matin, che cita un rapporto ufficiale, secondo il quale il bilancio in Francia è di 62 morti, 2.876 persone contaminate, mentre 129 sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva. La vittima, ricoverata martedì, presentava comunque un quadro clinico già compromesso.