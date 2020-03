Coronavirus, primo morto a Monaco

Monaco. Un ottantenne è deceduto ieri nell’ospedale di Monaco dove era ricoverato dal 25 marzo per infezione da Covid-19. Il decesso è stato segnalato dalle autorità monegasche in una nota ufficiale. Si tratta della prima persona morta nel Principato. L’anziano non era residente a Monaco e sarebbe stato stroncato da un arresto cardiaco.

Nel frattempo sale a 43 il numero di persone contagiate da corinavirus. Il governo monegasco invita la popolazione a restare a casa e a rispettare le precauzioni imposte dal governo.