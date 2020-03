Coronavirus, primo caso a Camporosso

Camporosso. Un uomo di circa settant’anni, abitante a Camporosso, è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di una persona con patologie pregresse, trasportata in ospedale a Sanremo nei giorni scorsi per sintomi da coronavirus. Qui gli è stato effettuato il tampone ed è risultato positivo.

Al momento si troverebbe ricoverato in terapia intensiva.