Coronavirus, primi due casi a Bordighera: due famiglie in quarantena

Bordighera. Anche nella “Città delle Palme” si contano i primi due casi di contagio da Covid-19. Si tratta di due persone, appartenenti a due nuclei familiari diversi, uno formato da due persone e l’altro da cinque. Le persone ammalate, un uomo e una donna entrambi over 50, sono in quarantena domiciliare, così come i membri delle loro rispettive famiglie: non potranno uscire per nessun motivo, sarà la Protezione Civile a portare loro la spesa e ogni bene di prima necessità.