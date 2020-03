Coronavirus, positivo il comandante dei carabinieri di Vallecrosia

Vallecrosia. Il comandante della stazione dei carabinieri di Vallecrosia, Roberto Puddu, è risultato positivo al Covid-19. Ieri il militare è stato accompagnato in ospedale per alcuni sintomi che facevano temere l’infezione.

Le condizioni di Puddu fortunatamente non sono gravi: il personale sanitario non ha ritenuto necessario un ricovero in ospedale. Dopo il tampone e il risultato positivo, infatti, il maresciallo è stato riaccompagnato nei propri alloggi dove trascorrerà la quarantena a domicilio.

Anche i carabinieri, insieme a medici, infermieri, personale sanitario e soccorritori, sono in prima linea per fronteggiare la diffusione del coronavirus. I militari dell’Arma ogni giorno sono in strada, insieme alle altre forze dell’ordine e alla polizia locale, per fermare chi esce di casa senza un valido motivo. Il rischio di un contagio, da parte loro, è dunque molto elevato.