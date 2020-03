Coronavirus, Policlinico San Martino: chef distribuiscono pasti e beni di prima necessità in Malattie Infettive

Genova. Ad ora all’Ospedale Policlinico San Martino sono 37 i ricoverati in Malattie Infettive, 38 nelle due rianimazioni del Monoblocco, 30 al Padiglione 10, 53 al Padiglione 12, dove sono stati dedicati al Covid tutti i tre piani della struttura. Altri 14 sono ricoverati nei letti dell’Area Medica Critica al 1° piano del Pronto Soccorso, a cui si sono aggiunti da ieri, nel medesimo piano, altri 8 letti di Rianimazione Covid, di cui 2 già occupati.

La direzione sanitaria segnala un altro decesso, anche per infezione da Covid-19. Si tratta di un paziente nato e residente a Genova di 72 anni, presso la Rianimazione del Monoblocco – 3° piano, alle 12:15. Relativamente al decesso del paziente nel levante ligure segnaliamo una correzione rispetto a quanto comunicato stamani dalla Direzione Medica di Presidio: nata a Lerici e non alla Spezia e di anni 64 e non 71.

Sono e saranno garantiti in struttura tutti gli interventi chirurgici di emergenza, dell’attività elettiva oncologica indifferibili e di alta complessità specialistica. Tutto il restante è sospeso.

Inoltre lo chef genovese Matteo Losio del Bruxaboschi, Stefano Di Bert di Sapore Maestrale, Andrea Zane di Toue Drue e Roberto Panizza de Il Genovese da oggi, distribuiranno gratuitamente pasti e altri beni di prima necessità in orario serale al reparto di Malattie Infettive. La distribuzione al reparto avverrà in assoluta sicurezza, grazie al contributo della Croce di San Desiderio.

Oggi lo chef Marco Visciola di Eataly ha preparato e fatto pervenire attraverso i raider di Eco Bike Courier 400 panini con la porchetta per tutti i professionisti impegnati nell’emergenza nei 7 padiglioni maggiormente sollecitati. Ai suoi prodotti si sono uniti altri 19 chili di gelato del Salotto delle Dolcezze e 300 monoporzioni del Biscottificio Grondona. Pervenuti in ospedale 300 monoporzioni di prodotti di Romanengo, sempre indirizzati a medici, infermieri, oss e agli altri operatori impegnati sul campo.