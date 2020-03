Coronavirus, Piero Pelù sulle note del suo successo sanremese invita tutti a stare a casa

Sanremo. Dal 70esimo Festival della Canzone Italiana, dove ha partecipato con “Gigante” all’invito sui social a stare a casa per sconfiggere il coronavirus. Il “ragazzaccio” toscano, Piero Pelù, torna a suonare live il suo successo sanremese, ma questa volta lo fa dal salotto del suo appartamento, davanti a un computer, per lanciare un messaggio: «Questa guerra si combatte in casa, si combatte per sottrazione. Bisogna sottrarsi al mondo, al contatto fisico. Ma questo non ci toglie la possibilità di vederci e sentirci, anche grazie al web. Nel video di oggi qualche pensiero sulla situazione attuale, qualche spunto su cose da fare, un po’ di musica e l’O.zone Online Contest: guardare fino in fondo per sapere tutto. Restate sintonizzati, nei prossimi giorni altre news!», commenta il rocker.

Il link per vedere il video: https://www.instagram.com/p/B9ob7maIib4/?fbclid=IwAR1UPwVJoK5-2Nsrwsu7BPZFxtbS3eMxLO7Skq700BQCpGSLgB94G5PQZXc

«Stiamo diventando un modello da seguire in tutto il mondo, come per altri aspetti lo è anche la Cina. Ricordiamoci che a Wuhan sono chiusi in casa da 50 giorni», dice Pelù, che si è collegato con i suoi fans per festeggiare i 5milioni di visualizzazioni del videoclip della suo successo sanremese, “Gigante”. «A proposito di Gigante – aggiunge l’artista -. C’è un passaggio che mi ricorda il periodo che stiamo vivendo».