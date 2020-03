Coronavirus, Pd Sanremo: «Fornire protezioni necessarie al personale sanitario dell’ospedale»

Sanremo. Il PD di Sanremo esprime profonda gratitudine e solidarietà a tutti gli operatori sanitari e alle loro famiglie per il lavoro che stanno svolgendo anche a rischio della propria incolumità dentro l’ospedale di Sanremo. Nello stesso tempo esprime profonda preoccupazione per la situazione emergenziale evidenziata anche da numerosi casi positivi tra il personale sanitario dello stesso ospedale.

«Per questo chiediamo con forza agli enti responsabili, Regione ed Asl 1, di fornire tutte le protezioni necessarie e di mettere in atto tutte le procedure di prevenzione utili per consentire al personale sanitario di svolgere la propria missione a favore della comunità accogliendo quindi le richieste espresse dai sindacati in merito.

La stessa attenzione chiediamo sia data alle sollecitazioni arrivate oggi sulle criticità emerse nelle Case di riposo non solo a Sanremo ma in tutta la provincia. Non sono più accettabili ritardi nella gestione delle risorse messe a disposizione dal Governo ogni giorno e nell’assunzione di personale come stabilito dal decreto perché la situazione ormai è diventata critica e al limite della sostenibilità» – afferma il Pd Sanremo.