Coronavirus, pattuglie dei carabinieri a Bordighera. Controlli anche al porto

Bordighera. Proseguono a Bordighera i controlli dell’Arma dei Carabinieri contro chi lascia le proprie abitazioni senza un valido motivo per farlo, come invece previsto dal decreto del presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte, emesso per arginare la diffusione del coronavirus.

Stamani i militari hanno fermato alcune persone che passeggiavano nell’area portuale, chiusa ai pedoni da un’ordinanza sindacale, così come sono interdetti il lungomare Argentina e il Beodo, nel centro storico.

I controlli continueranno per tutto l’arco della giornata così come nei giorni a seguire, finché saranno in vigore le prescrizioni del premier Conte. Per uscire di casa è necessario portare con sé un modulo di autocertificazione e avere uno tra i seguenti motivi: comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o necessità (come fare la spesa, accudire anziani parenti o bambini).