Coronavirus, otto i casi in Costa Azzurra. Anche un bimbo

Nizza. C’è anche un bimbo di tre anni tra gli otto casi conclamati di coronavirus in Costa Azzurra. Ne dà notizia il Nice Matin. Sette i pazienti in ospedale nel dipartimento delle Alpi Marittime: tutti, si legge, hanno soggiornato in Italia. Tra i contagiati dal virus cinese anche un 15enne tornato da Venezia e una donna di 23 anni a Monaco.

Il più grave tra i malati, è un pensionato italiano ricoverato nel reparto di rianimazione.