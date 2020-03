Coronavirus, oggi la giornata più nera in Liguria: 1092 persone positive e 119 morti

Genova. Continua a crescere il numero delle persone positive al Covid-19 in Liguria. I contagiati sono ora 1092, 129 in più rispetto a ieri. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, 694 persone hanno avuto necessità di essere ricoverate in ospedale, mentre altri 305 malati sono in cura nelle proprie case. Le persone clinicamente guarite, ma ancora positive, sono 93. Le morti collegate a infezione da coronavirus salgono a 119 dall’inizio dell’emergenza, 28 in più di ieri.

TUTTI I DATI:

Positivi in Liguria 1092 (129 in più di ieri). Di questi:

• Ospedalizzati 694 persone, di cui 121 in terapia intensiva. Questa la suddivisione per singola azienda/ospedale:

Asl1 – 115 (14 terapia intensiva)

Asl2 – 109 (15 terapia intensiva)

Asl 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo – 2

Asl 3 Villa Scassi – 65 (13 in terapia intensiva)

Asl 3 Micone di sestri ponente – 0

Asl4 – 27 (10 terapia intensiva)

Asl5 – 58 (13 terapia intensiva)

San Martino – 119 (32 terapia intensiva)

Galliera – 141 (16 terapia intensiva)

Evangelico – 58(8 terapia intensiva)

• Al Domicilio 305 (27 più di ieri)

• Clinicamente guarite (ma restano positivi e sono a casa) 93 persone, 11 in più di ieri.

Si segnalano, da inizio emergenza, 8 persone (5 in più di ieri) guarite con due test consecutivi negativi.

Persone in sorveglianza attiva: totali 1860. Di cui

Asl1 – 359

Asl2 – 229

Asl3 – 391

Asl4 – 474

Asl5 – 407