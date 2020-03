Coronavirus, nuovo regolamento per accedere agli uffici comunali di Dolceacqua

Dolceacqua. In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 9 marzo, avente ad oggetto misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale dal virus Covid-19, il comune di Dolceacqua, al fine di prevenire ogni possibile via di contagio del virus ha adottato le seguenti misure precauzionali, da adottarsi sino al 3 aprile, adotta un nuovo regolamento per accedere i locali comunali.

È assicurata l’apertura e l’attività degli sportelli degli uffici comunali esclusivamente per lo svolgimento dei servizi inderogabili, quindi l’accesso alla sede comunale ai seguenti uffici: anagrafe/stato civile, protocollo generale, polizia locale.

Si consiglia, tuttavia, anche per l’accesso agli uffici comunali succitati, di contattare preventivamente gli stessi telefonicamente, onde verificare se l’attività richiesta può essere espletata a distanza, per via telematica, evitando così contatti diretti e eventuali assembramenti.

A tal fine si segnalano i seguenti indirizzi e-mail: Anagrafe/demografici e protocollo anagrafe@dolceacqua.it, comune.dolceacqua.im@legalmail.it, polizia locale polizialocale@dolceacqua.it.

Dalla data odierna e, fino a diversa disposizione, le attività di sportello degli altri uffici comunali rimane sospesa, fatta salva la possibilità, per casi urgenti ed eccezionali, di richiedere un appuntamento, telefonicamente o mediante e-mail. Si precisa che tali attività verranno espletate preferibilmente in via telematica.

A tal fine si segnalano a seguire gli indirizzi e-mail dei diversi uffici comunali per i quali ad oggi risulta sospesa la relativa attività, ai quali occorre rivolgere le proprie istanze di appuntamento: Ragioneria e tributi ragioneriatributi@dolceacqua.it, Edilizia privata e urbanistica ufficiotecnico@dolceacqua.it, Lavori Pubblici e Patrimoni lavoripubblici@dolceacqua.it, Servizi alla Persona gestiti dall’Ufficio Assistenza Sociale assistenzasociale@comune.camporosso.it, Segretario comunale segretario@dolceacqua.it, Sindaco sindaco@dolceacqua.it.

Telefonicamente gli uffici comunali sono contattabili al numero 0184-206445. È preferibile, ad ogni buon conto, inviare istanze e richieste, anche tramite pec a: comune.dolceacqua.im@legalmail.it. In esecuzione di quanto sopra, il portone di ingresso al palazzo comunale resterà chiuso.

L’orario di apertura al pubblico degli sportelli degli uffici comunali per lo svolgimento dei servizi inderogabili resta invariato e risulta essere il seguente: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 11, mercoledì e sabato dalle 10 alle 13.

Sarà consentito l’accesso agli uffici comunali che erogano servizi inderogabili uno alla volta: l’utenza sarà tenuta a rispettare il proprio turno all’esterno dell’edificio. Si raccomanda anche all’esterno dell’edificio comunale di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.