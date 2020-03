Coronavirus, nuove disposizioni per accedere agli uffici comunali di Vallecrosia

Vallecrosia. In seguito alle misure messe in atto per emergenza epidemiologica da coronavirus gli uffici demografici del Comune da oggi saranno aperti al pubblico esclusivamente e previo appuntamento telefonico al 0184 253788 per i seguenti servizi:

Pratiche di stato civile:

esclusivamente per la registrazione di nascite e morte

Anagrafe:

Per il rilascio di certificazioni indifferibili ed urgenti (indifferibilità e urgenza saranno valutate dall’Ufficio).

«Le presenti disposizioni saranno in vigore dal 20 marzo. Si rammenta in ogni caso a ciascun individuo la scrupolosa osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai D.P.C.M. 08.03.2020 e 11.03.2020» – fa sapere il sindaco Armando Biasi.