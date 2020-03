Coronavirus, nuova raccolta fondi per Isah Imperia

Imperia. «Links Clicca Sulla Vita ritorna in campo. Con la stessa speranza di poter aiutare e far sentire che non si è soli, che ci siamo, che dobbiamo lottare, dobbiamo tenerci per mano, sì dobbiamo abbracciarci proprio ora che non possiamo farlo! Assurdo? No. In questo momento tutti abbiamo bisogno di tutti ma c’è sempre chi ha più bisogno. Ieri il Papa ci ha portati con sé, ci ha stretto in un abbraccio mondiale, ci ha detto che siamo chiamati a remare tutti insieme e che non siamo soli, io voglio ascoltarlo» – fa sapere Carmen Arcaro nel pieno dell’emergenza sanitaria a causa del coronavirus.

«Links Clicca sulla Vita sceglie di nuovo la vita. Sappiamo benissimo che ci sono persone che lavorano nella tragicità. Sappiamo benissimo la loro paura, il loro smarrimento. Io non posso chiudere gli occhi! E allora l’associazione di Luciana Arcaro desidera acquistare DPI e ciò che può fare lavorare con un po’ più di “sollievo” i nostri angeli.

Il nostro ricavato lo spenderemo interamente per l’Isah, per i miei colleghi e per i ragazzi che vivono lì, perché ciò che desideriamo è anche solo un sorriso al giorno. Anche uno solo sia per chi lavora sia per chi riceve le loro attenzioni.

Il nostro IBAN è il seguente IT22N0333210500 000000715693. Noi vi ringraziamo già anche se non donerete nulla. Ecco al di là di questa raccolta l’associazione è già in contatto con il direttore Isah per acquistare ciò che insieme troveremo» – dice Carmen Arcaro.