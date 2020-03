Sanremo. Controlli nei pressi del cinema Centrale a Sanremo, dove una pattuglia di carabinieri verifica le motivazioni per cui le persone passeggiano in via Garibaldi. Secondo quanto prescritto dal decreto per arginare i contagi di coronavirus firmato dal premier Giuseppe Conte, si possono lasciare le proprie abitazioni solo per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute e necessità (come acquisto di alimenti).

E’ necessario portare con sé un’autocertificazione. Nel caso non si avesse, i carabinieri ne fanno compilare una al momento del controllo.

Scarica il modello per l’autocertificazione qui