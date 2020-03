Coronavirus, niente corse e passeggiate senza certificato medico. Tutti i divieti a Ventimiglia

Ventimiglia. Il sindaco della città di confine Gaetano Scullino ha firmato l’ordinanza che decreta il divieto di attività all’aperto senza certificato medico.

Dunque niente passeggiate, corse, giri in bici a meno che non sia per ragioni mediche o per necessità come recarsi ad acquistare generi alimentari e di prima necessità. Limitazioni anche per chi porta a passeggio il proprio cane; infatti ora si potrà fare una passeggiata con il proprio animale domestico solo in prossimità della propria abitazione.

Vengono inoltre chiusi i cimiteri, gli orti comunali, le aree cani, parchi e giardini pubblici.

Ecco il testo dell’ordinanza:

“Il Sindaco, sentita la maggioranza, ordina, per le motivazioni espresse in narrativa e non in contrasto con le ordinanze, decreti e altra normativa sovracomunale:

La chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo comunque l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione

La chiusura degli orti comunali

La chiusura delle aree di sgambamento per cani

La chiusura dei parchi e giardini pubblici e vieta in tutte le aree verdi pubbliche l’utilizzo delle zone attrezzate con strutture ludiche e dell’impiantistica sportiva a libera fruizione

La limitazione dell’uso della bicicletta e dello spostamento a piedi, ritenendoli consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche per lavoro, ragioni di salute o altre necessità, come gli acquisti di generi alimentari e di prima necessità

La limitazione di attività motoria, compreso passeggiate, e sportiva di ogni genere salvo che non sia richiesta con certificazione medica

L’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, salvo vengano svolte in prossimità della propria abitazione”.