Coronavirus, nello spezzino altri cinque decessi

La Spezia. La Direzione sanitaria e la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Asl 5 segnalano cinque decessi di pazienti COVID-19 positivi (avvenuti tra le ore 14 del 22 marzo e le ore 14 di oggi, 23 marzo). A perdere la vita sono stati quattro uomini e una donna.

Si tratta di un paziente di 68 anni, ricoverato in Malattie Infettive (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di Riccò del golfo. Sempre al Sant’Andrea sono morti anche una donna di 65 anni, ricoverata in Rianimazione e un uomo di 87 anni, ricoverato in Medicina.

Due i decessi all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana: si tratta di un uomo di 83 anni ricoverato in Medicina e di un paziente di 81 anni, che era ricoverato presso il reparto di Pneumologia.