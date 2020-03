Coronavirus, Murante (Associazione Genitori Liguria): «Non uscite, trascorrete il tempo con la vostra famiglia»

Ventimiglia. «#iostoacasa. Amici fatelo voi che potete perché chi come me deve andarci per prestare un servizio di prima necessità per voi, credetemi non ne avrebbe affatto voglia. I nostri eroi tutti i medici e i servizi sanitari ma almeno loro una protezione lo a possono avere noi neanche quella, quindi vi chiedo: la spesa una volta alla settimana magari raggruppando anche quella del vicino, non andatevene a spasso perché il contagio non ci permette di abbassare la guardia ancora, anche per la vicinanza con la Francia. Pensate a tutti i frontalieri» – dice il presidente di Associazione Genitori Liguria, Deborah Murante.

«Vi chiedo di non uscire, trascorrete con la vostra famiglia il tempo, ci sono tante cose da fare insieme. Ieri sera un gruppo di adolescenti grazie alla tecnologia ha riscoperto vecchi giochi, si sono tutti collegati e hanno giocato a Nomi – Città per tutta la sera divertendosi come pazzi, era uno sballo sentirli ridere. Potete veramente scoprire cose che nella vita normale non possiamo neanche immaginare di poter fare. Spesso nei nostri incontri sentiamo dire dai genitori che non hanno mai tempo che vorrebbero ma non possono, ecco ora potete, fatelo, approfittatene e magari fate un diario di bordo in modo che di questo periodo ne facciate pagine di storia.

Ora vi chiedo con una preghiera di non uscire per evitare il contagio il più possibile, per far sì che in poche settimane il contagio sia pari a 0, perché nel frattempo il mondo di malati, prima del coronavirus, non si è fermato ma purtroppo si è fermata la loro speranza di subire l’operazione da loro tanto attesa perché non ci sono più spazi in rianimazione per chi dovrebbe subire un intervento piuttosto serio.

Oggi siamo stati costretti a fare queste due righe perché dopo una settimana di quarantena in tanti si sono già stufati e hanno iniziato a fare ciò che è ancora vietato per decreto. Non vi dovete aspettare che siano le forze dell’ordine a mandarvi a casa, loro possono monitorare ma non possono educare la vostra mente, a quello dovrete pensarci voi con un semplice senso civico.

Non pensate solo a voi stessi, pensate in senso globale e tutti insieme ne usciremo più forti di prima. Un in bocca al lupo lo volevamo rivolgere alla donna di Ventimiglia di 53 anni risultata positiva al coronavirus, le siamo tutti vicini e una preghiera è sicuramente dedicata a lei. #Andratuttobene. Mai più di noi, Associazione Genitori, capisce i genitori in questo momento, ma noi siamo italiani, polemici, mugugnitori per DNA ma sempre molto forti e da questo periodo ne usciremo vincitori ma collaborando tutti insieme. Daje gente tutto andrà bene» – afferma il presidente dell’Associazione Genitori regione Liguria, Deborah Murante.