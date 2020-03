Coronavirus, morto Giovanni Demontis. La famiglia ringrazia medici e infermieri

Camporosso. La scorsa notte, Giovanni Demontis, 84 anni, socio dell’Associazione Nazionale Carabinieri, è mancato all’affetto dei suoi cari, vittima del Covid-19 che ha aggravato una situazione di salute già segnata da anni di cure per un altro male. La famiglia vuole ringraziare i medici che in questi anni si sono presi cura del loro caro ad iniziare dal medico di famiglia dottor Silvano Croese. «Un doveroso ringraziamento con il cuore – scrivono i familiari – ai dottori Tullio Calzamaglia, Enrico De Astis, Lucilla Rocchi, al personale infermieristico Francesca, Nives, Cristina, Daniela, Paola e Silvia per le amorevoli cure che gli hanno prestato negli ultimi 3 anni dimostrando un gran cuore in primis e tanta professionalità nei confronti di nostro padre la dottoressa Katiuscia Sciolè per averlo accompagnato nel suo ultimo viaggio dandogli quella carezza che purtroppo non abbiamo potuto dare noi e un grazie anche ai medici del reparto infettivi in particolare all’infermiera Paola Martini e al Dottor Bruno Alberti per la delicatezza e dolcezza dimostrate nel comunicare il bollettino medico quotidiano. Un grazie di cuore Famiglia Demontis».