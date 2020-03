Coronavirus, morto Ciro Formica. Il cordoglio del Pd di Sanremo

Sanremo. E’ morto l’ex impiegato dell’agenzia dell’Inps di Sanremo Ciro Formica, 68 anni. L’uomo, conosciutissimo in città, è mancato ieri dopo aver contratto un’infezione da Covid-19.

A darne l’annuncio, è il circolo Pd di Sanremo: «Ieri, purtroppo, è mancato il nostro caro amico Ciro Formica. Una perdita improvvisa dovuta al Coronavirus, che lo ha strappato alla vita ed all’affetto di tutti noi in pochi giorni – scrivono i democratici matuziani -. Ciro sei stato un grande amico, la tua energia e la tua positività saranno un esempio per noi. Ci hai insegnato a non scoraggiarsi mai, di tentare sempre. Ed insieme abbiamo vinto alcune battaglie. In questo periodo così difficile, il ricordo del tuo sorriso, della voce sono fonte di incoraggiamento. Ci mancherai molto. Gli amici del partito democratico si stringono in un abbraccio forte alla moglie e ai figli».