Coronavirus, Monaco accoglie richieste frontalieri: sicurezza e garanzia salario

Monaco. «Il consiglio nazionale monegasco, presieduto da Stephane Valeri, approva una risoluzione dove viene incontro alle nostre richieste. La sicurezza delle norme igieniche e di protezione per coloro che sono costretti a lavorare. La garanzia del 100% del salario per le fasce medie basse», lo dichiara Roberto Parodi, segretario del Fai (Frontalieri autonomi intemelii).

«Stephane Valeri è stato in passato già ministro del lavoro e della sanità – aggiunge Parodi -. Nell’ambito del suo mandato ci ricordiamo in particolare l’accordo sanitario per i lavoratori frontalieri le misure a tutela dei lavoratori senza discriminazioni nei casi di licenziamenti collettivi. Oggi approviamo in pieno la risoluzione del Consiglio Nazionale e ci auguriamo che il governo dia seguito alla risoluzione».