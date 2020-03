Coronavirus, mascherine agli anziani di Camporosso: Giuseppe Veziano ringrazia sindaco e protezione civile

Camporosso. «Vorrei ringraziare pubblicamente il sindaco Davide Gibelli che ha donato mascherine a tutti gli ultrasettantenni presenti in città e a tutte le persone che appartengono alle fasce deboli» – dice Giuseppe Veziano, conosciuto in provincia di Imperia come l’“uomo dei tre sport”, che ci tiene a ringraziare pubblicamente il primo cittadino di Camporosso, Davide Gibelli, e la protezione civile per aver consegnato mascherine ai cittadini più anziani nel pieno dell’emergenza sanitaria da coronavirus.

«Inoltre ci tengo a ringraziare Franchino e sua moglie della protezione civile di Camporosso che con la macchina hanno personalmente consegnato le mascherine a ogni anziano – dichiara Veziano – Un gesto molto apprezzato in un momento in cui risulta difficile poter reperire dispositivi di protezione individuale. Grazie di cuore a tutti».