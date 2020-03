Coronavirus, lo sport “vive” in fotografia con il Premio Nicali-Iren

Genova. Lo sport non si può praticare? Viviamolo attraverso l’immortale arte della fotografia! In un momento di sosta generale per l’attività sportiva, imposto dal Governo a seguito della necessità di superamento dell’emergenza Coronavirus, Stelle nello Sport chiede a tutti gli sportivi e appassionati di sport di inviare gli “scatti” relativi ai momenti felici: l’entusiasmo per una vittoria, la gioia per una premiazione, la concentrazione per un gesto tecnico, l’energia di giovani a contatto con la propria disciplina sportiva.

Un atto d’amore per lo sport attraverso una, due o tre fotografie da inviare all’ottava edizione del Premio Fotografico Nicali – Iren. È possibile partecipare inviando semplicemente le proprie foto (massimo 3) alla mail foto@stellenellosport.com entro mercoledì 8 aprile prossimo (alle 12) o anche tramite WhatsApp al numero 3929591172.

Le fotografie saranno poi pubblicate sulla pagina Facebook di Stelle nello Sport per le votazioni. I 20 autori che avranno totalizzato il numero maggiore di “Mi piace” accederanno alla fase finale del Premio e costituiranno la Mostra “Stelle nello Sport” 2020, in esposizione presso la Sala Nicali della Casa delle Federazioni del Coni.

La giuria di qualità, composta da membri del consiglio direttivo di Stelle nello Sport, esponenti di Coni Liguria e Coni Genova, Panathlon Distretto Italia, Miur, Ussi, Porto Antico e Iren Luce Gas e Servizi, selezionerà tra le venti opere finaliste il podio dei vincitori a cui andranno tre bellissimi premi: un monopattino elettrico IrenGO, un viaggio GNV per quattro persone con auto in Sardegna o Sicilia e un orologio Nokia “Activity e Sleep Watch”.