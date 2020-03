Coronavirus, Lions Club Sanremo Matutia solidale con gli operatori sanitari

Sanremo. Il Lions Club Sanremo Matutia è vicino, in questo difficile momento, a chi si adopera in prima linea per aiutare coloro che hanno bisogno.

Grazie alla fattiva collaborazione del forno Cannao’ e Pagani di Via Borea, ogni mattina, per 10 giorni sarà recapitato un quantitativo di focaccine agli operatori sanitari degli 11 reparti dell’ospedale Borea, per un momento di pausa dal notevole stress cui sono sottoposti.

Il Lions Club Sanremo Matutia ha accolto l’appello dei volontari di Ospedaletti Emergenza ai quali ignoti hanno sottratto materiale sanitario (mascherine, guanti, ecc) e le magliette con il loro logo, offrendo un contributo di € 500.

Inoltre un contributo di €500 è stato devoluto alla CRI di Sanremo per l’acquisto di materiale sanitario di protezione per gli operatori che ne hanno assoluta necessità.

Il motto del Lions International «We serve», invita tutti i soci a collaborare sul territorio «in momenti di emergenza come quello che stiamo vivendo tutti, ed in particolare la nostra città. A chi lavora per noi e per la nostra salute un grazie di cuore!!».