Coronavirus, l’Imperia sospende tutte le attività agonistiche e non

Imperia. L’Asd Imperia fa sapere che, in ottemperanza al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’associazione sospende tutte le attività agonistiche e non, ritenendo non sussistano, al momento, le condizioni per garantire le misure igienico sanitarie stabilite sia nell’allegato 1 che nella lettera C dell’Articolo 1 del testo del Decreto succitato e così come afferma anche il comunicato della FIC Comitato Regionale Ligure n. 59/20 del 05-03-2020.

«Sarà nostra cura avvertire qualora ci fossero diverse disposizioni» – dichiara la segreteria l’Asd Imperia.