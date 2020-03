Coronavirus, Libera Imperia commemora le vittime delle mafie sui social

Imperia. «In questi giorni di emergenza è fondamentale rimanere a casa. Ma la memoria non si ferma come non si ferma il ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie. Quest’anno il 21 marzo sarà social per far sentire la nostra vicinanza a tutti i familiari delle vittime innocenti delle mafie». Con questo messaggio Libera contro le mafie lancia su Facebook un’iniziativa social per il 21 marzo, che oltre ad essere il primo giorno di primavera è la Giornata della Memoria e dell’Impegno per le vittime delle mafie, visto che per la prima volta non potrà scendere in piazza. Un modo per poter ricordare le vittime innocenti delle mafie restando a casa per evitare la diffusione di coronavirus.

Per aderire all’iniziativa social basta «scrivere su un foglio il nome di una vittima innocente delle mafie, realizzare o raccogliere un fiore, fatti un selfie con il fiore e il foglio in mano. Imposta la foto come immagine profilo su Facebook e aggiungi la cornice che abbiamo realizzato per la giornata. Ricordati di usare gli hashtag ufficiali #memoriaimpegno #21marzo2020 #iorestoacasa» – spiega Libera Imperia.

Un’opportunità per ricordare tutte le vittime innocenti delle mafie e le loro storie.